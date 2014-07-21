泰国将重新成为大米第一大出口国

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(本文由路透中文网编译提供)
路透孟买/曼谷7月21日 - 随着季风季降雨量少影响印度大米收成，泰国即将重新成为全球头号大米出口国，泰国军政府可以减少庞大的大米库存。
印度大米出口下降，可让泰国为大米出口争取到更好的价格，为泰国政府减少损失。之前泰国借助耗资庞大的政府干预制度囤积了大批大米，不过一直在以较大折扣出口大米。
“这是泰国以具有竞争力的价格售出庞大（大米）库存的良机，”曼谷Novel Agritrading公司的常务董事Kiattisak Kallayasirivat说。
泰国计划从8月开始每月出口大米50-60万吨。按照这样的出口量，该国需大约三年时间才能售完英拉政府大米收购计划囤积的1,800万吨库存。
“泰国眼下可以获得更高的价格，因为需求增加，而且我们担心印度方面的供应量，”一位新加坡贸易商称。“价格上涨能在一定程度上减少泰国政府的损失。”
泰国商务部负责外贸的官员Duangporn Rodphaya称，由于降雨量少导致印度大米供应下降，今年泰国大米出口量预计达到1,000万吨，与2011年创纪录的出口量1,060万吨数字接近。
印度两年前超越泰国，成为全球最大的大米出口国。
但由于印度6-9月季风季前六周的降雨量比往年平均降雨量低40%，今年印度大米产量可能因此受创。
在截止3月31日的一年时间内，印度大米出口量为创纪录的1,086万吨。印度大米出口商Pattabhi Agro Foods Pvt Ltd的常务董事B.V. Krishna Rao称，2014/15年度印度大米出口量预计会降至800万吨。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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