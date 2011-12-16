特写：在印度做生意有多难？

12月15日在印度一处钢铁厂拍到的工人休息场景。 REUTERS/Mukesh Gupta

路透新德里12月16日电（记者 Alistair Scrutton/Manoj Kumar）---企业高管在五星级酒店里等得心急如焚，盼不来交易获批；政府官员在办公室穷极无聊玩视频游戏。这一切凸显印度改革困境，以及印度经济困境背後的信任危机。

政策瘫痪、腐败丑闻以及政府的瞻前顾後，加上全球经济放缓、印度国内财政状况恶化，这都可能令印度经济脱离正轨。

今年早些时候设想过的最坏情况，现在正成为现实：通胀率居高不下、经济增长放慢、财政赤字扩大、卢比急速贬值。而面对这些，政府和央行几乎束手无策。

多年来，印度企业家宣称没有政府的支持，他们也能做成生意，他们巧妙地克服基础设施差和监管不顺畅等障碍。

但政府死气沉沉的作风，眼下正影响到企业信心。不过许多政界人士则坚持认为"谨慎为上"。

宝莱坞影片中把企业家打造成英雄的形象，他们的豪宅和"空中飞人"的生活方式，是印度中产阶级的终极梦想。但现在，企业家看来也无力推动经济了。

《印度快报》总编Shekhar Gupta称，以前有过经济增长比现在还慢的阶段，但企业家士气如此低迷，是前所未有的情况。

从孟买到德里，印度商界精英都是这麽认为的。一位外籍高管称，过去一年中与美国老板通电话时压力越来越大，因为印度的官僚习气往往会阻挠交易顺利达成。

这名要求匿名的高管说："他们（美国老板）一直知道在印度做生意难，但不知道这麽难。"

改革受阻

原本指望经济改革或许能带来期盼已久的外国投资，譬如向沃尔玛(WMT.N)等全球零售业巨头开放零售市场，但由於主要政党将精力投入明年的选举，经济改革已被搁置。

甚至连许多从政治上而言根本不费脑子的改革，譬如身份证数字化、贫困人口粮食补贴，都由於政治角力而推迟。

本财年印度经济增长率可能不足7%，远低於起初预计的9%。不过与印度1947年独立後几十年年均3.5%的增长步伐，已远远不能相提并论。

但过去几年的高速增长，已经改变了人们的期望值。

眼下，只要经济增长率不足7%，投资者就可能会因此推迟项目，银行会因此推迟发放贷款，选民会因此大感不满。眼下经济增长率7%，就好比当初的2-3%。

也许是一年多以前的腐败丑闻曝光，诱发了当前的局面。

突然间，高官身陷囹圄，富豪被警方讯问，这波及整个政界。政界"大佬"的形象一落千丈。

在官僚体系内部，中层官员将责任推给高层官员，高层官员再把责任往更上层推。

一名要求匿名的国防承包商称，有一次他在一家高档酒店耗了好几个礼拜，每晚上和其他武器经销商喝酒，等待国防部本来很快就该作出的决定，但一直没等来这个决定。

有个印度高官拿一个古老的谚语比拟印度当前的经济问题和政府的改革困境，大意是：牛知道到了地里干活就可能挨鞭子，而在远处偷懒瞎逛反而不会。

一家基础设施企业副总裁提到，自从去年腐败丑闻曝出後，印度政府决策进程放慢。他说："一旦成为关注焦点，哪怕犯点小错都会被注意到。所以，没人愿意作决定。"

一名政府官员称，当议会休会，或部长级官员去参加G20或世界银行会议时，许多公务员上班时间就玩玩电脑游戏。

总理辛格可能是有心改革的，但该国实权在国大党主席索尼娅·甘地手中，因此辛格没有能力，或许也缺乏意愿去推动经济改革。

而甘地患病後，有迹象表明甘地家族的影响力也在减退，越来越难维持政治同盟内部团结。

出尔反尔

内阁上月突然宣布允许外商在印度投资超市时占股51%，可能在一定程度上是由於眼看着卢比贬值慌了手脚。

但此後隔了10天，面对强大政治压力，辛格的态度几乎大反转，表明即便在经济堪忧时，政治因素以及对选举的担心，仍占了上风。

由於担心印度银行业坏账，穆迪本月稍早将印度银行业债信评级展望从"稳定"下调至"负面"，称货币紧缩以及经济减速，将影响贷款增长。

但该国政府并无扶持投资的迹象，譬如加速项目审批等。

一名监测政府基础设施项目的官员称，558个联邦政府项目中，截至7月底时有241个项目延迟。

这些项目中包括机场、铁路、港口、公路和电站项目，平均延迟了逾两年。

许多人认为，印度这种情况将持续下去，直至发生危机，真正到了不能不行动的时候。

为跨国公司提供顾问服务的V Ravichander说："我觉得，就得来一场危机，他们才会再行动起来。虽然说我们的经济增长率已经从8%降至6.9%，有的人可能觉得这还不够低，还不到必须采取行动的时候。"（完）

编译：朱淑珍 发稿 王燕焜

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