独家：印度曾游说穆迪调高评级 但未能成功

路透新德里12月23日 - 路透看到的文件显示，印度批评穆迪的评级方法，并积极活动要求上调评级，但这家美国评级机构拒绝让步，称印度债务水平和脆弱的银行业令人担忧。

如果能为印度争取到更好的主权债信评级，将是对印度总理莫迪经济管理能力的肯定，有助于吸引外国投资和加快经济增长。

自2014年强势上台以来，莫迪推出了多项措施以促进投资、降低通胀、缩小财政和经常帐赤字，但“三大”国际评级机构均未因此就上调印度评级，都说印度还需更多努力。

之前未曾公开的印度财政部和穆迪之间的往来信函显示，新德里方面未能打消穆迪对于印度债务负担成本和银行业的担忧。该国银行业存在1,360亿美元的不良贷款。

在10月写的信件和电子邮件中，财政部质疑穆迪的评级方法，称其没有把近几年印度债务负担稳步下降考虑在内。财政部说，穆迪在评估各国财政实力时忽视了他们的发展水平。

路透看到的信函显示，穆迪不接受上述说法，表示印度的债务状况并不像政府坚称的那样乐观，该国银行业情况也令人担忧。

穆迪及主要的主权分析师Marie Diron对有关信函未予置评，称评级审议情况是保密的。印度财政部没有回应置评请求。

财政部前高级官员Arvind Mayaram称，印度政府的做法“完全不寻常”。

“没有办法向评级机构施压，”Mayaram告诉路透，”没有做成。”

**债务负担，不良贷款**

过去两年来，印度一直是世界上增长最快的主要经济体，但这种快速扩张对扩大政府的收入基础没有起到什么作用。

印度的收入约占国内生产总值(GDP)的21%，低于Baa评级国家的中值水平27.1%。穆迪给予印度的评级是Baa3，是其最低的投资级债信评级。

较高的评级会告诉债券投资者，印度信誉较佳，有助于降低其借款成本。

虽然印度的债务与GDP之比已经从2004-05年的79.5%下降到66.7%，但支付利息用掉了五分之一以上的政府收入。

包括Diron在内的几名穆迪代表于9月21日前往印度财政部所在大楼，对一份评级检视报告展开讨论。

据一名当时在场的印度官员，这几名代表与财政部经济事务秘书Shaktikanta Das及其团队之间的会谈气氛非常紧张。Diron在会谈前一天就对当地媒体表示，上调印度评级升级得等几年。

9月30日，穆迪在一次电话会议上向印度官员解释了评级方法。

**展开游说，要求上调评级**

四天之后，财政部发了一封邮件给Diron，质疑穆迪对财政实力的评估方式。政府列举了日本和葡萄牙的例子，尽管这两国的债务规模约为经济规模的两倍，但它们的评级却高于印度。

“鉴于各国处于不同的经济和社会发展阶段，能(像穆迪那样)用中值或平均数来衡量各国情况吗？”这份邮件问道。

财政部辩称，就印度而言，“虽然债务负担在2004年以后明显降低，却没有在评级上面得到反映。”

新德里方面敦促Diron正视印度在各方面所取得的改善：外汇储备与经济增长情况较好。上次穆迪在2004年调高印度评级时曾考虑这些因素。

Diron次日回复称，相比于拥有相同债信评级的其他国家，印度不仅债务负担较高，而且债务承受能力也比较低。

她还称，银行业不良贷款问题“不太可能”在近期内解决。

Das在10月27日做最后努力，向穆迪在纽约的总部发出一封长达六页的信函，而这封信的收信人却是在新加坡的Diron。

除了重申有关印度财政实力的观点外，Das还请求穆迪“更好地了解实际情况”。

Das认为穆迪对于印度公共财政状况的担忧“没有根据”，并对该机构称，存在将这种政治性风险评估“进一步调降至极低水平的余地”。

“鉴于外债稳定，且在外商直接投资领域推行就一系列改革，您或许想重新考虑对于‘外部脆弱性风险’的评估，”他写道。

穆迪在11月16日确认了对印度的Baa3发行人评级，评级展望维持为正面，并称该国政府的努力尚未换来可支持评级上调的条件。(完)