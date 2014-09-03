印度评等：受财政赤字和通胀前景制肘，评级很难上调--穆迪

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透孟买9月3日 - 穆迪周三表示，尽管经济正迈向复苏轨道，但受财政赤字和通胀前景拖累，印度主权信用评等可能很难上调。
虽然穆迪预计印度政府截至3月的当前财年将实现4.1%的赤字目标，但指出该国财政“依然容易受未来周期性下滑和外部冲击的打压”。
与此同时，穆迪还称印度评级受到通胀因素的限制，重申了上周的评价。
“我们预计，印度财政、通胀和基础设施状况仍将逊于其它拥有相同评级国家的中值水平，”穆迪在报告中称。
“虽然这个规模庞大、种类繁多的经济体加快增长，将有助于抵消这些信贷风险，但以上风险限制了主权信用评级进一步上调的动力。”
该机构把印度评级定为最低投资评级--"Baa3"，评级展望为“稳定”。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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