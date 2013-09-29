印度孟买五层楼倒塌 死难者升至50人

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透孟买9月28日 - 印度孟买楼房倒塌事件的遇难者周六已经增至50人，仍有十多人可能被埋在瓦砾中，死者人数可能进一步上升。
周五倒塌的这栋五层楼房建于1980年代早期，是孟买市政公司的家属楼，具体倒塌原因仍不明。
但是，警方周六称，他们已经逮捕了一名男子，孟买当局称其租赁了该楼房部分地下室，并进行了可能改变楼房结构的改造工程。
孟买当局发言人称，至今至少有五十人已经确认死于楼房倒塌，另有32人受伤。
今年4月，在孟买城郊的Thane发生的一起楼房倒塌事件曾致72人丧生。官员称该楼房使用了劣质建筑材料，且未获得建筑审批。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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