加强印缅关系 印度准备好了吗？

2012年2月3日，在印度东北部曼尼普尔邦，缅甸居民越过印缅边境大桥，在这里售卖从缅甸带过来的碳。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri

路透印度莫雷2月22日电（记者 Satarupa Bhattacharjya/Frank Jack Daniel）---黄昏降临，在印度东部一个孤零零的警察局，一名年轻的警官紧张地盯着头顶的Arakan山脉，山上遍地种着罂粟花。

此地距离印度东北部的曼尼普尔邦（Manipur）首府仅有22英里。那加兰民族社会主义委员会（National Socialist Council of Nagaland）是活跃在印度和缅甸边境的六个反政府组织中的一个，该组织一股小部队的人数也超过了这名警察和他的同事。

“山里种着很多罂粟花，”这名警察低声对路透说。他拒绝透露姓名，因害怕遭到看守罂粟花的反政府武装的报复。他称，种植罂粟花的人或者将果实卖给中间商，或者公开在市场上卖。

随着资源丰富的缅甸逐渐脱离数十年军政府统治的封闭状态，印度应该很自然地成为其贸易夥伴，因两国的历史纽带久远。

“缅甸是印度通往东南亚的唯一桥梁，印度需要向缅甸提供援助，”缅甸副外长吴貌敏上周对路透称。

缅甸西接印度，北临中国，东面与泰国接壤，南邻马六甲海峡，人口接近6,000万。该国脱离军政府统治，向西方国家示好，并试图摆脱对中国贸易和投资的依赖。不过除了近期印缅两国的高层互访外，印度似乎并未积极利用缅甸开放的机遇。

路透记者近期前往印缅边境的曼尼普尔邦，发现当地反政府组织对政治和商业影响深远，罂粟花公开种植，跨境军火走私仍是热门生意。

曼尼普尔邦和其他三个邦与缅甸接壤长达1,640公里，本应该是印度“通往东方的门户”，可实际上这里却成为了印度的“狂野东部”。

过去五年，边境上的合法交易仅占印缅总贸易量的0.15%。在连接曼尼普尔邦首府Imphal和边境城市莫雷的102公路上，军队和反政府组织支持者的关卡林立，导致这120公里路程既慢又贵。

莫雷於1995年开放，本应已经成为重要的贸易集散地。但是当地只有很少的商家做合法贸易，这些生意大多是易货贸易。而莫雷实际上是主要的走私中心，不法分子随意游走。来自金三角的海洛因流入这里，枪支和宝石向西运送，鸦片原料、虎骨和犀牛角被运往东方。

“1995年以来，什麽实质进展都没有。边境地区就像个17世纪的部落村庄。毒品和枪支是这里的主题，人们可以轻松赚钱，”曼尼普尔邦贸易专家N. Mohindro说道。

不过情况不是一直都这样。1990年代初以前，缅甸人纷纷跨境来到印度购买印度生产的消费品。不过随着中国工厂的出现，物美价廉的产品将缅甸人吸引到了北面。

现在Imphal的商人忍受着102公路的崎岖和收费站的盘剥，来到缅甸Namphalong集市，购买满车的中国床垫、冰箱和电视，运回印度销售。这一路可能要交几百美元的过路费。

中国元素

曼尼普尔居民经常抱怨，认为新德里政府的“向东看”政策只停留在PPT幻灯片展示上，其行为像是殖民统治，而政府对该地区的不信任很大程度上是由於其临近中国。

印度与中国在1962年曾爆发边境战争，而随着中国稳步提升在环印度洋地区影响力，印度对此倍感关切。

活动人士Babloo Loitongbam说：“不能仅因为他们‘中国化’，就置整个地区于‘铁幕’之下。”

10年前，时任印度外交部长提议，重开二战期间的史迪威公路（Stilwell Road），连接印度远东地区与缅甸和中国，该公路位於曼尼普尔北部。

但印度担心重开该公路将扩大中国在该地区影响力，并担心武装分子和军械进入该地区，因此该计划停滞不前，缅甸则转而与中国云南建工集团合作该公路改造。而在缅甸政府决定向中国管道输送天然气时，印度又失去从缅甸两处油气田获得天然气的机会。

缅甸在多年孤立中，唯一的主要经济合作夥伴是中国。印度在1990年代意识到，中国对缅甸军方和基础设施的投资，为中国赢得了战略优势。缅甸与五国接壤，紧邻孟加拉湾航道，且油气资源丰富。

前印度驻缅甸大使Rajiv Bhatia称，印度目前更关切的是孟加拉和巴基斯坦等南亚邻国，可能错失重建印缅关系的良机。

他说：“从地缘政治而言，缅甸对印度非常重要。我们现在面临恢复关系的历史机遇。但政界人士似乎并没有把这个当作头等要务。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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