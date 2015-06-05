欧洲个股：雀巢宣布美极方便面将在印度下架，受累于食品安全担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但雀巢并没有忽视不让品牌所受破坏进一步扩大的重要性，集团首席执行官Paul Bulcke周五稍晚将在新德里发表讲话，给这次事件换上句号。
分析师和行业顾问肯定雀巢将产品下架的决定，但对公司在新闻不断扩大的情况下，数周来仍否认问题的策略产生质疑。
“在我看来，雀巢的一切做法都不对，”零售咨询公司Technopak的董事长Arvind Singhal表示。
“在社交媒体的时代，你不能质疑政府和消费者...如果你的产品是安全的而且你也很有把握，你还是二话不说马上下架，因为产品是安全的，将会通过检测。”(完)
(编译 杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”