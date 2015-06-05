欧洲个股：雀巢宣布美极方便面将在印度下架，受累于食品安全担忧

但雀巢并没有忽视不让品牌所受破坏进一步扩大的重要性，集团首席执行官Paul Bulcke周五稍晚将在新德里发表讲话，给这次事件换上句号。

分析师和行业顾问肯定雀巢将产品下架的决定，但对公司在新闻不断扩大的情况下，数周来仍否认问题的策略产生质疑。

“在我看来，雀巢的一切做法都不对，”零售咨询公司Technopak的董事长Arvind Singhal表示。

“在社交媒体的时代，你不能质疑政府和消费者...如果你的产品是安全的而且你也很有把握，你还是二话不说马上下架，因为产品是安全的，将会通过检测。”(完)