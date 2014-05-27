综述：印度新政府走马上任 为投资人捎来希望

5月26日新德里，印度总理莫迪(Narendra Modi, 右）在总统府宣誓就职后，与总统穆克吉(Pranab Mukherjee)互致问候。 REUTERS/Adnan Abidi

路透新德里5月27日（撰稿 Manoj Kumar） - 印度新政府周二走马上任，承诺将给数以百万计不满的民众带来更美好的明天，而新任财政部长称将致力于修复公共财政，并恢复投资人信心。

印度人民党(BJP)在选举中获得压倒性胜利后，新内阁于正式上任，温文儒雅的杰特利(Arun Jaitley)则是正式被提名为财长，担任此一关键的金融职位，他本是一位专精于公司法律师，是印度总理莫迪(Narendra Modi)亲密的党内盟友。

莫迪选举时承诺，将削减繁文缛节，并打击贪腐。多位分析师指出，他所属政党获得大胜，让他有权推动前总理辛格(Manmohan Singh)执政期间多项停顿的改革。

莫迪周二与前来参加就职典礼的巴基斯坦总理谢里夫(Nawaz Sharif)会面，莫迪团队表示，这项史无前例地的举动旨在与邻国建立良好关系。人民党一直以来对国家安全抱持强硬的立场，对巴基斯坦尤为坚决。

不过人民党在10多年前执政时，的确曾试图与拥有核武的巴基斯坦求和，如今莫迪料将强调区域和平，好让焦点集中在恢复经济成长。在前任政府治下，印度经济成长率创下10年低点，降至不到5%。

“我们必须恢复成长脚步、控制通胀、且显然要集中精力整顿财政，”杰特利向记者表示。

印度公共财政状况欠佳，政府入不敷出。新政府将需要马上就削减补贴支出做出决定，补贴支出恐让预算膨胀爆炸，同时也可能造成主权评等遭下调。

**精简内阁**

因促使家乡古吉拉特邦(Gujarat)走上高速增长道路，莫迪收获了经济现代化者的美名。他已经采取措施精简内阁，加强政府管理的中央集权体制。

他让一个部长掌管几个政府部门，旨在打破决策瓶颈。外界普遍责备这种瓶颈拖累了经济成长。莫迪领导的新内阁由45位部长组成，少于上届政府的71位。

许多支持者将他视作印度的里根或撒切尔夫人，有外国媒体编辑称他可能成为“印度的邓小平”，邓小平被誉为“中国改革开放的总设计师”。

“我可以肯定，这种政治变革本身会向国际社会和国内投资者发出强烈的信号，”杰特利说，“我认为未来几个月通过加快决策进程，我们能强化这一点。”

人民党党魁Rajnath Singh被任命为内政部长，负责确保内部稳定，并安抚宗教少数群体的焦虑情绪。

莫迪任命Sushma Swaraj为外交部长。Swaraj是人民党的资深议员，过去曾领导卫生部，在党内被认为是温和派。(完)

(编译：张明钧/杜明霞 译文审校：王冠中/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。