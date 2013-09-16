印度试射远程导弹 射程可及北京

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度布巴内斯瓦尔9月15日（记者 Jatindra Dash） - 印度周日再次成功试射能够携带核弹头的“烈火-5”（Agni-V）导弹，射程可及北京和欧洲许多地区，这意味着印度在加强核威慑方面又前进了一步。
“试射很成功。导弹按照预定轨道击中目标，实现了所有任务目标。”印度国防研究与开发组织（DRDO）发言人Ravi Kumar Gupta说道。
DRDO发布的一段视频显示，“烈火-5”从东部沿海奥迪萨邦附近的小岛升空。
印度正试图追赶中国的军力发展，希望能对中国形成威慑。
“烈火-5”是印度自主生产的“烈火”系列导弹中最先进的，以前的“烈火”系列导弹射程可覆盖巴基斯坦和中国西部。
“烈火-5”于2012年4月进行了首次试射，该型号导弹主要在印度国内生产，射程约5,000公里。
Gupta表示，印度目前已经准备好启动该导弹的生产及后续引入。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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