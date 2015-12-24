独家：印度接近与西屋电气签署协议 明年上半年建六座核反应堆

路透新德里12月23日 - 印度政府一名高官表示，印度预计与美国西屋电气签署明年上半年建设六座核反应堆的协议，这标志着该国1,500亿美元的核电计划即将启动。

根据方案，核电厂将建在总理莫迪的家乡--古吉拉特邦，这将加快印度建设大约60座核反应堆的计划，并将使印度成为仅次于中国的第二大核能市场。

美国在2008年与印度签署协议，打开了核商贸的大门。此前由于印度的核武器计划和不签署全球核不扩散协议(NPT)，这扇大门被堵死。

但核反应堆生产商获得数十亿美元新业务的希望又受挫，因为印度在2010年通过法律，给予国有核电运营商--印度核电公司(NPCIL)在发生事故时向供应商索赔的权力。

印度官员一直试图打消供应商的顾虑，包括设立了保险资金池，最高赔偿上限为150亿卢比(2.2616亿美元)。

该官员称，政府数周内将批准国际原子能机构的核损害补充赔偿公约(CSC)，这是目前所剩的最后一道障碍。

西屋电气发表声明称，预计印度将转向采取一项满足CSC要求的框架协议，将赔偿责任完全划归运营商。声明没有提及当前的谈判。

如果印度与东芝(6502.T)旗下的西屋电气签署协议，将使通用电气(GE.N)感受到压力，后者与日立(6501.T)的合资公司六年前已获得建设核电厂的厂址。

上述官员称，通用电气尚未决定是否会推进该计划，并称印度希望该公司尽快做出决定。

GE Hitachi Nuclear Energy表示，对印度非常感兴趣，称“对印度现行国内核责任法的担忧，CSC将是一个可以持续的解决方案”。(完)