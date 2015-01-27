印度总理莫迪衣服上缝名字 被批自恋

2015年1月25日，美国总统奥巴马与印度总理莫迪在新德里会面。 REUTERS/Jim Bourg

路透新德里1月26日 - 印度总理莫迪周末与美国总统奥巴马夫妇会面时，风头丝毫不让美国第一夫人米歇尔，他身穿暗色细条纹套装，别具一格的是上面多处缝着他的名字。

莫迪周日与奥巴马会晤时身穿暗色条纹套装，但通过特写镜头看其实根本就不是条纹，缝着的是莫迪的名字。

莫迪Twitter账户的许多粉丝对他这身行头大加赞赏，但反对者则抓住机会对他大加抨击。

印度反对党--国大党的支持者Shehzad Poonawalla说：“这种自大和自恋的程度简直无与伦比，这充分反映了他的心态。”

莫迪的服装师则表示，这身衣服是特地为奥巴马来访而缝制的。

这位2001年以来一直参与为莫迪设计服装的设计师说：“我们听说他很喜欢这身衣服，因为它独一无二。”这位设计师不愿具名。

莫迪的时尚品味广为人知，他经常身穿宽松及膝的短袖库塔--短袖无领衬衫，这种打扮深得人心，甚至有了“莫迪库塔”的名称。

奥巴马在欢迎国宴上盛赞莫迪穿着风格，将其与穿着优雅的米歇尔相提并论。

奥巴马说：“他很坚强。他也很时髦。”

他说：“我们美国有家报纸是这么写的‘米歇尔·奥巴马，让道吧。现在有个新的时尚偶像了’。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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