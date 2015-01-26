奥巴马访印，美印核合作取得突破

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里1月25日 - 美国总统奥巴马和印度总理莫迪宣布在民用核合作领域取得突破性进展，并将深化防务合作。双方表示希望藉此建立长久的战略合作伙伴关系。

两国2006年签署民用核能协议，但后来陷入僵局，原因之一是印度法律规定，一旦发生核事故，核电站的承建商需负一切责任。

奥巴马在与莫迪的联合新闻发布会上称：“我们将致力于全面落实（核协议）。这是重要的一步，表明我们能携手提升两国关系。”

美国驻印度大使维尔玛（Richard Verma）告诉记者，根据双方达成的共识，关于发生核事故时供应商承担的责任、以及美国要求追踪向印度提供的核材料去向方面的分歧已得到解决。

他说：“最终还是要由相关企业推进，但两国政府已达成互相理解。”

为表明提升双边关系的善意和决心，莫迪打破常规亲赴机场，以“熊抱”迎接奥巴马，而后以“巴拉克”称呼奥巴马。值得一提的是，就在一年前，莫迪在华盛顿还是不受欢迎的人物，曾被美国拒发签证。

但莫迪表示，仍需进一步努力，巩固两国间的合作伙伴关系。

他站在奥巴马身边说：“我们必须把一个良好的开端，转变为持续的进展。需要将我们的愿景转变成长期行动和具体成果。”

奥巴马周一将出席印度一年一度的共和国日庆典，成为第一位参加该活动的美国总统。印度共和国日庆典的核心是展示其军事实力。

美国将印度视为重要市场，亦将其视作在亚洲抗衡中国的力量。但印度经济改革步伐迟缓，且在国际问题上常常不愿与美国统一立场，令美方感到不满。

两国领导人重申“维护在整个地区尤其是南海海上安全、以及确保航海和飞行自由的重要性”，隐隐将矛头指向中国。他们并呼吁和平解决领土争议。

奥巴马决定缩短访印行程，取消参观泰姬陵计划，将前往沙特吊唁1月23日去世的老国王阿卜杜拉。 （完）