奥巴马告诉印度：女性成功则国家成功

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透新德里1月27日（记者 Nita Bhalla） - 美国总统奥巴马周二结束印度之行时提及了女性权益问题，他称如果国家想有效地发展，那就必须得让女孩接受与男孩同等的教育，让她们享受与男孩同等的权益。
“经验告诉我们，当女性成功时，国家则更成功，”奥巴马在南德里一礼堂发表演讲时说。印度当地新闻电视台对奥巴马的演讲做了直播。
“如何对待女性，是一个国家是否有效发展的最直接衡量指标之一。当一个女孩子去上学时，开启的不仅仅是她年轻的心智，而是我们大家都会受益，”他说。
“也许有一天，这个女孩会创业，会发明一项新技术，亦或是治疗一种疾病。当女性有能力工作时，家庭生活会更健康，社区会更富裕，整个国家也会更繁荣。”
2012年12月印度发生公交车轮奸案，一名年轻女子遇害，这起事件令男女平等问题在印度社会引起广泛关注。
奥巴马称，他在三天的访问中印象颇深的是有如此多的女性参与各种活动。
“如果国家真想在当今的全球经济中取得成功，那就不能忽略其一半人民的才能。”奥巴马的讲话赢得一片喝彩声。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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