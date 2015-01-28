奥巴马告诉印度：女性成功则国家成功

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月27日（记者 Nita Bhalla） - 美国总统奥巴马周二结束印度之行时提及了女性权益问题，他称如果国家想有效地发展，那就必须得让女孩接受与男孩同等的教育，让她们享受与男孩同等的权益。
“经验告诉我们，当女性成功时，国家则更成功，”奥巴马在南德里一礼堂发表演讲时说。印度当地新闻电视台对奥巴马的演讲做了直播。
“如何对待女性，是一个国家是否有效发展的最直接衡量指标之一。当一个女孩子去上学时，开启的不仅仅是她年轻的心智，而是我们大家都会受益，”他说。
“也许有一天，这个女孩会创业，会发明一项新技术，亦或是治疗一种疾病。当女性有能力工作时，家庭生活会更健康，社区会更富裕，整个国家也会更繁荣。”
2012年12月印度发生公交车轮奸案，一名年轻女子遇害，这起事件令男女平等问题在印度社会引起广泛关注。
奥巴马称，他在三天的访问中印象颇深的是有如此多的女性参与各种活动。
“如果国家真想在当今的全球经济中取得成功，那就不能忽略其一半人民的才能。”奥巴马的讲话赢得一片喝彩声。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号