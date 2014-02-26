印度将阻挠美国贸易调查 准备再度在WTO交手

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透新德里2月25日 -印度决定阻挡美国对其贸易政策和专利法规的调查，并准备在世界贸易组织(WTO)迎战美国，此举恐使两国间已然紧张的关系更为恶化。
美国贸易代表署(USTR)以印度对知识产权(智慧财产权/IPR)保护不力、偏袒本国厂商和设置非贸易壁垒为由，威胁对印度采取贸易制裁。印度对此怒不可遏。
近期一名印度女性外交官在纽约因涉签证诈欺行为，遭美方逮捕并裸搜，使得美印关系紧张。由于印度大选在即，辛格政府不愿在选民面前对美国压力示弱。
全美制造业协会(NAM)周三要求美国贸易代表署，在2014年报告中将印度列为优先指定国家(Priority Foreign Country)。
“这样的认定适当地将印度列为违反知识产权最严重国家之列，并确立将导向具体解决办法的流程。”全美制造业协会在致美国贸易代表弗罗曼的信函中指出。
美国贸易代表署正就4月将发布的年度报告举行公听会。报告将提出拒绝保护知识产权，或拒对美企提供公平进入市场机会的国家细节。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）