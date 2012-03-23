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国际财经 | 2012年 3月 23日 星期五 13:56 BJT

印度石油部长称将继续进口伊朗石油

路透新德里3月23日电---印度石油部长Jaipal Reddy周五对记者表示,印度将在不违反任何国际法的的情况下继续从伊朗进口原油,并已要求美国和欧盟(EU)考虑印度从伊朗进口原油的需要.

美国授予日本及10个欧盟成员国金融制裁豁免,因为这些国家已大幅削减伊朗石油进口,但伊朗最大的石油客户--中国和印度则可能面临制裁.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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