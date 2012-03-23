印度石油部长称将继续进口伊朗石油

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透新德里3月23日电---印度石油部长Jaipal Reddy周五对记者表示,印度将在不违反任何国际法的的情况下继续从伊朗进口原油,并已要求美国和欧盟(EU)考虑印度从伊朗进口原油的需要.
美国授予日本及10个欧盟成员国金融制裁豁免,因为这些国家已大幅削减伊朗石油进口,但伊朗最大的石油客户--中国和印度则可能面临制裁.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。