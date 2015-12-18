独家：印度国营石油企业洽谈购入西伯利亚石油权益--消息

路透新德里12月18日 - 两名消息人士指出，印度石油公司(IOC.NS)以及Oil India (OILI.NS)正与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)就一西伯利亚石油项目洽谈购入多达29%权益；目前印度当局正加速推动取得海外能源资产。

印度为全球第四大石油消费国，有四分之三的原油需求必需从海外输入，而在油价接近全球金融危机以来最低水准之计，使其有更大诱因签订购买协议。

根据直接接触事况人士表示，根据近期权益交易估值，这起交易总值可能在10亿美元左右，预料下周印度总理莫迪访问莫斯科与俄罗斯总统普京召开峰会时，可望敲定交易内容。

正在寻找合作伙伴的俄油也料将受惠，因西方国家对俄罗斯的相关制裁使其难以取得全球资金及技术。以产出来看，俄油为全球最大上市石油公司。

消息人士称，这两家印度国企官员正在莫斯科，与俄油就收购它旗下Taas-Yuriakh最多29%的股份进行磋商，并表示确切股权收购规模和价值尚未确定。

鉴于事件敏感性，消息人士拒绝具名。

Taas-Yuriakh运营Srednebotuobinsk油田，从2017年起石油年产量料将达到500万吨以上。

俄油上个月将Taas-Yuriakh 20%的股份作价7.5亿美元，出售给BP(BP.L)，以此为基础计算，29%的股份估值或为10亿美元左右。

俄油在11月30日称，计划为Taas-Yuriakh选择第二个合作伙伴。

两家印度企业的业务发展主管以及俄油均拒绝置评。(完)