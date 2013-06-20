印度债市：美联储声明带动印度隔夜指数掉期利率大幅蹿升，卢比兑美元下跌

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透孟买6月20日 - 印度隔夜指数掉期利率周四大幅上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出将缩减货币刺激规模的信号。美联储的表态，一度打压卢比兑美元至略接近60的纪录低位。
印度指标五年期隔夜指数掉期利率 日内上涨19个基点，至7.14%，为2011年9月末以来的最大单日涨幅。一年期隔夜指数掉期利率 涨14个基点至7.34%，为2012年6月以来的最大涨幅。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。