印度债市：美联储声明带动印度隔夜指数掉期利率大幅蹿升，卢比兑美元下跌

路透孟买6月20日 - 印度隔夜指数掉期利率周四大幅上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出将缩减货币刺激规模的信号。美联储的表态，一度打压卢比兑美元至略接近60的纪录低位。

印度指标五年期隔夜指数掉期利率 日内上涨19个基点，至7.14%，为2011年9月末以来的最大单日涨幅。一年期隔夜指数掉期利率 涨14个基点至7.34%，为2012年6月以来的最大涨幅。(完)