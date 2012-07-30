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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 09:51 BJT

神秘女子混入印度代表团入场队伍

伦敦奥运会入场式上，一名神秘女子混入印度代表团队伍，印度代表团要求伦敦奥组委道歉。当天照片显示，一名身着红色上衣、蓝色裤子的女子与印度代表团旗手、摔跤运动员库马尔走在一起，与身穿黄色纱丽服和蓝夹克的印度代表团中的女运动员形成鲜明对比。

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