洋葱告急 印度忙向中国和伊朗求援

路透孟买10月24日（记者 Rajendra Jadhav） - 印度新鲜洋葱库存告急，该国正向中国和伊朗寻求供应，甚至讨论通过空运进口来抑制飙升的洋葱价格。

尽管该国高层周四进行了会谈，但在11月11日邦选举开始前，由于国有企业很难敲定协议，私营企业又忙于避险，因此该国政府不太可能进口到大量洋葱。

印度每年的洋葱消费量达1,500万吨，biryani和bhaji等各种传统美食都用到洋葱，由此引发的洋葱价格高涨成了棘手问题，一些邦政府还曾因此倒台。

降雨天气影响洋葱收成，造成供应紧张，导致印度洋葱零售价三个月翻了两番，目前每公斤已突破100印度卢比（1.62美元）。

印度农业和食品加工工业部官员与德里首席部长Sheila Dikshit周四在新德里会面，商讨抑制首都洋葱价格上涨的方法。

印度以前从未通过空运进口洋葱，但农业和食品加工工业部长沙拉德·帕瓦尔（Sharad Pawar）周三提出了该建议，原因是海运耗时较长，无法尽快补充供应以带动价格回落。

印度首都新德里、拉贾斯坦邦、中央邦、恰蒂斯加尔邦、米佐拉姆邦将于11月开始进行选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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