印度洋葱危机：丰收难抵缺货

路透印度PACHORE WANI 7月9日（记者 Rajendra Jadhav） - 去年，印度农户Ranganath Watpade采收洋葱后，等过了四个月才销售，这让他大赚了一笔。今年，同样的做法却事与愿违。

印度洋葱大丰收，创下纪录，但西部马哈拉施特拉邦洋葱主产区的许多农户却因存储原因损失了大量的洋葱，给该国的通胀困境再添压力。

主要城市零售价格普遍翻倍上涨，对洋葱等生活物资造成的困扰尤为明显。印度人的一日三餐几乎都离不开洋葱。

天气条件不利、囤积、价格操纵等因素此前已经导致洋葱价格飙涨，总理莫迪领导的新政府急于避免由此产生的政治后果，之前曾有政府因洋葱价格引发的政治后果受到冲击。

诸如此类的供应冲击，对于应战经济增长疲软和通胀的政府而言，其面临的任务更为复杂。此外，这还凸显印度食品价格高企讽刺意味十足。印度是继中国之后的全球第二大蔬果生产国。

农业专家称，进口洋葱将会是唯一能够遏制价格的有效方式，但以前的类似举措并没有缓解供应。

“唯一的解决办法就是进口，但这并非一朝一夕就能实现，”印度国家园艺研究发展基金会（NHRDF）主任R.P. Gupta说。

洋葱价格不太可能在12月前稳定下来。天气炎热加上降雨量减少，导致新一季洋葱的种植推迟，削弱了政府旨在增加市场供应、抑制洋葱价格的紧急措施的作用。

“存储时看起来很不错，但上周开始拿出时，我才发现底下的洋葱已经烂了，”62岁的Watpade说。

虽然出现了Watpade所在村落的情况，但印度在截止6月30日一年的洋葱产量预计为1,930万吨，创下记录，较之前一年增长近15%。然而，这样的产量仍然太低，无法抑制洋葱价格。

印度政府已经减少了洋葱出口，同时还敦促地方政府打击囤积行为，劝说农户直接向消费者出售洋葱。印度国家农业合作销售联盟（NAFED）的一位官员Changdev Holkar称，此类举措或许能遏制投机行为，但不会令供应增加。

“鉴于损失已经造成，而种植又推迟，12月前供应仍将紧张。”

印度每年洋葱消费量达1,500万吨。在截止3月31日的一年中，该国出口洋葱136万吨。

去年，印度从伊朗、阿富汗和中国进口了一些洋葱，但由于鲜有生产国有足够多的盈余来满足印度的需求，因此不可能大规模进口洋葱。

“印度被看作（洋葱）出口国，如果其开始大规模进口，那么国际市场的洋葱价格将会飞涨，进口则会变得没有竞争力可言，”Holkar说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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