印度料摇身变成铁矿石进口大国 可望缓解全球供应过度

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透新加坡9月16日 - 全球铁矿石市场过度供应的情况可能稍见缓解，因前任铁矿石第三大出口国印度在缩减国内产量后，摇身变成进口大国。
一个颇具影响力的行业组织的高层人士表示，由于印度铁矿石产量不敷国内需求，该国在未来三年将进口多达4,500万吨铁矿石。
政府数据显示，印度在2013/14年度仅进口铁矿石37万吨。不过该国第三大钢厂JSW Steel(JSTL.NS)已表示，2014/15年度将进口600万吨铁矿石，该公司前一年进口量为零。
“面对供应短缺，除了进口别无他法。我们预估未来三个财年每年进口1,000至1,500万吨，”印度矿业联盟(Federation of Indian Mineral Industries)副总裁Basant Poddar接受路透电话访问时表示。
“印度各地都有矿场关闭，从Karnataka、Goa、Odisha与Jharkhand开始，已经严重影响供应，”他说。
主要生产铁矿石的省分Karnataka与Goa，已分别于2011与2012年在打击非法采矿的行动中，遭最高法院与政府下令禁止采矿。Odisha与Jharkhand的几个矿场今年也在收到政府更新采矿执照的限制令后关闭。
尽管禁令已经解除，但Goa与Karnataka重启矿场的拖延，以及其他省份又有矿场关闭，已影响当地铁矿石供应。
印度调高需求对全球铁矿石业者来说正逢其时，后者因年内铁矿石价格大跌40%，导致利润率下滑。
上周铁矿石价格下跌至每吨81.90美元.IO62-CNI=SI，为2009年9月以来新低。
Poddar表示，印度主要的铁矿石进口可能来自澳洲与南非。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。