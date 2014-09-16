印度料摇身变成铁矿石进口大国 可望缓解全球供应过度

2013年12月3日在澳大利亚拍到的等待运输铁矿石的货轮。 REUTERS/David Gray

路透新加坡9月16日 - 全球铁矿石市场过度供应的情况可能稍见缓解，因前任铁矿石第三大出口国印度在缩减国内产量后，摇身变成进口大国。

一个颇具影响力的行业组织的高层人士表示，由于印度铁矿石产量不敷国内需求，该国在未来三年将进口多达4,500万吨铁矿石。

政府数据显示，印度在2013/14年度仅进口铁矿石37万吨。不过该国第三大钢厂JSW Steel(JSTL.NS)已表示，2014/15年度将进口600万吨铁矿石，该公司前一年进口量为零。

“面对供应短缺，除了进口别无他法。我们预估未来三个财年每年进口1,000至1,500万吨，”印度矿业联盟(Federation of Indian Mineral Industries)副总裁Basant Poddar接受路透电话访问时表示。

“印度各地都有矿场关闭，从Karnataka、Goa、Odisha与Jharkhand开始，已经严重影响供应，”他说。

主要生产铁矿石的省分Karnataka与Goa，已分别于2011与2012年在打击非法采矿的行动中，遭最高法院与政府下令禁止采矿。Odisha与Jharkhand的几个矿场今年也在收到政府更新采矿执照的限制令后关闭。

尽管禁令已经解除，但Goa与Karnataka重启矿场的拖延，以及其他省份又有矿场关闭，已影响当地铁矿石供应。

印度调高需求对全球铁矿石业者来说正逢其时，后者因年内铁矿石价格大跌40%，导致利润率下滑。

上周铁矿石价格下跌至每吨81.90美元.IO62-CNI=SI，为2009年9月以来新低。

Poddar表示，印度主要的铁矿石进口可能来自澳洲与南非。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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