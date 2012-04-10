印度软件业不想总为他人做嫁衣裳

2009年6月24日在印度班加罗尔拍到的IT工程师的图片。 REUTERS/Punit Paranjpe

路透班加罗尔4月5日电（记者 Raju Gopalakrishnan）---印度一些企业家可能出手阻止该国的软件行业徘徊在产业链低端，拉奥（Rajesh Rao）便是其中的一员。

41岁的拉奥自诩是技术高手，在班加罗尔拥挤不堪的郊区一处平房里经营着一家名为Dhruva的公司，主要面向全球在线游戏公司销售内容和服务。许多西方企业纷纷将软件业务外包转移到班加罗尔。

然而，现在在海外有了成本更为低廉的地方承接普通外包产业--支持中心和後台运营等。印度软件行业早就发现需要提高在价值链中的位置，或者是进军游戏等领域以维持增长。

拉奥嘴上留着两撇胡须，看起来精明能干，他大学时期迷上了电脑多媒体技术，毕业後创办了自己的公司。他开始视频游戏研发，并表示他很幸运能进入这个眼下将潜能变成收入的行业。印度在全球规模达500亿美元的视频游戏市场所占规模不到5亿美元，而这一市场眼下还处於增长阶段。

“当有些事从一个技术发烧友的活动演变成普罗大众的活动时，那便是可将此事称为主流的时候，”拉奥在公司总部说。他的公司总部周边店铺林立，同时还有寺院、女子学院和民居，显得毫不起眼。

随着游戏行业规模增大，对主导该行业的美国西海岸企业而言，外包的优势也是与日俱增。对这些企业而言，在美国本土一个就业职位的成本为每月1.2-1.5万美元，外包给像Dhruva这样的印度公司後成本只有4,000-5,000美元左右。

“游戏行业开始尝到了外包的好处，而我们也已经进入这一产业，因此我们开始在其中寻求更大的上升空间，”拉奥在因增聘人手新设立的办公室说。新办公室的布线工作尚未完成，许多座位依然空着。

位於旧金山的游戏企业Zynga也看好将工作外包至班加罗尔，眼下正在该地设立办公室和创意工作室，这是该公司在美国以外的第一家，并已招募了200余名员工。汤森路透在班加罗尔的员工则超过6,000人。

Zynga首席技术官Cadir Lee称，班加罗尔之所以吸引人，是因为该地人才济济，同时拥有丰富经验。

“我看到班加罗尔软件行业正经历金字塔式发展，先是做呼叫中心等低附加价值工作，然後在产业链中上移到业务流程外包(BPO)以及更具战略性、但依旧比较应用性的工作，”Cadir Lee在接受电话采访中表示。“在产业链的顶端是产品研发。在班加罗尔，IT企业正逐步逼近这一临界层面。”

产业升级

印度的IT行业目前年产值达1000亿美元，年增速为14%，是这个政策迟滞且政治不稳的国家经济领域中为数不多的亮点行业。

但该行业增速较几年前超过20%的水平明显放缓。工资上涨、基础设施发展不均衡、人才储备无法全面满足要求等，都是困扰该行业的因素。

分析人士称，技术和特殊技能是推动该行业发展的关键。印度企业眼下纷纷进入工程服务、替代业务模式和生物技术、动画及游戏行业，印度企业在这些行业中的贡献，不但可以帮海外企业节省成本，还可以帮他们增加营收。

随着印度IT业者收入增长，海外企业将呼叫中心和BPO等低附加值的工作转移到菲律宾和东欧等劳动力更为廉价的地区。

印度工程服务公司Infotech的创始人B.V.R. Mohan Reddy称，解决这一问题的部分答案是在技术行业需要出现“蛙跳式”提高。

“迄今为止，印度的IT行业一直呈直线式发展。随着更多技术的涌入和成熟，人们信心的增强，你肯定会发现人们……正在向下一个高度的平台迈进。”

人才储备

符合就业要求的工程师人才短缺，是印度IT行业面临的掣肘因素之一，企业也愿意出高价吸引在其他公司有所建树的员工，但由此造成了成本和风险大增，削弱了企业的竞争力，印度IT企业也尝到了他们昔日给予西方企业的重创。

提供IT专业培训的Talent Sprint负责人J.A. Chowdary称，“印度软件行业从上个世纪80和90年代承接人力外包，目前已发展到承接研发整体外包的阶段。”

“这就需要人力素质出现大的飞跃。许多印度工程院校虽然可以培训这样的学生，但据印度全国软件与服务公司行业协会（Nasscom）称，只有20%的学生符合就业资格。因此，人才严重短缺。”

印度软件外包巨头Infosys的Narayana Murthy对创新人才短缺一说却不以为然，他认为印度总有一天会出现像乔布斯（Steve Jobs）这样的企业家。

“我无法预测印度乔布斯将会做出什麽，但我确信会出现这样的一位人物。要记住的是，我们的行业仍很年轻，创新总有一天会出现。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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