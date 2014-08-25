印度、巴基斯坦边境交火加剧

路透印度斯利那加8月24日（记者 Fayaz Bukhari） - 印度一名官员周日称，印度和巴基斯坦军队周末在边境的交火加剧，导致至少四人死亡。

印度国防部称，自从莫迪担任总理后，巴基斯坦在查谟和克什米尔违反停火协议的次数多达70次。

“巴基斯坦军队今天再次违反停火，向22个边防军驻地猛烈开火,”印度驻查谟边防军负责人Rakesh Sharma对路透表示。

Sharma称，周六有两人丧生，四人受伤，包括一名边防军士兵。“我们采取了适当的反击，他们的伤亡人数也差不多，”他说道。

巴基斯坦军方新闻办公室没有对寻求置评的电话做出回应。巴基斯坦军方消息人士周六夜间表示，7月和8月印度边防军无缘无故开火，违反停火23次。

巴基斯坦媒体周日报导称，印度军队无缘无故开火，导致三人丧生，11人受伤。

印度边防军称，巴基斯坦军队开火的目的是掩护武装分子向印度境内渗透。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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