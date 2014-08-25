印度、巴基斯坦边境交火加剧

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透印度斯利那加8月24日（记者 Fayaz Bukhari） - 印度一名官员周日称，印度和巴基斯坦军队周末在边境的交火加剧，导致至少四人死亡。
印度国防部称，自从莫迪担任总理后，巴基斯坦在查谟和克什米尔违反停火协议的次数多达70次。
“巴基斯坦军队今天再次违反停火，向22个边防军驻地猛烈开火,”印度驻查谟边防军负责人Rakesh Sharma对路透表示。
Sharma称，周六有两人丧生，四人受伤，包括一名边防军士兵。“我们采取了适当的反击，他们的伤亡人数也差不多，”他说道。
巴基斯坦军方新闻办公室没有对寻求置评的电话做出回应。巴基斯坦军方消息人士周六夜间表示，7月和8月印度边防军无缘无故开火，违反停火23次。
巴基斯坦媒体周日报导称，印度军队无缘无故开火，导致三人丧生，11人受伤。
印度边防军称，巴基斯坦军队开火的目的是掩护武装分子向印度境内渗透。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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