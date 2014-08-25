印度、巴基斯坦边境交火加剧

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度斯利那加8月24日（记者 Fayaz Bukhari） - 印度一名官员周日称，印度和巴基斯坦军队周末在边境的交火加剧，导致至少四人死亡。
印度国防部称，自从莫迪担任总理后，巴基斯坦在查谟和克什米尔违反停火协议的次数多达70次。
“巴基斯坦军队今天再次违反停火，向22个边防军驻地猛烈开火,”印度驻查谟边防军负责人Rakesh Sharma对路透表示。
Sharma称，周六有两人丧生，四人受伤，包括一名边防军士兵。“我们采取了适当的反击，他们的伤亡人数也差不多，”他说道。
巴基斯坦军方新闻办公室没有对寻求置评的电话做出回应。巴基斯坦军方消息人士周六夜间表示，7月和8月印度边防军无缘无故开火，违反停火23次。
巴基斯坦媒体周日报导称，印度军队无缘无故开火，导致三人丧生，11人受伤。
印度边防军称，巴基斯坦军队开火的目的是掩护武装分子向印度境内渗透。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。