印度将领威胁要报复巴基斯坦

美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透新德里1月14日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度陆军总司令比克拉姆·辛格（Bikram Singh）威胁要对巴基斯坦采取报复行动，称因巴基斯坦1月8日在有争议的克什米尔地区杀害了两名印度士兵。辛格表示，他已要求当地指挥官对挑衅行为作出积极有力的回应。
印度方面指控巴基斯坦士兵对其中一名印度士兵割喉及斩首，这激发了印度国内民众的愤怒情绪。
尽管印巴两国互相指责，分析人士则认为双方关系彻底破裂的可能性很低。
辛格在记者会上称，将印度士兵斩首的行为“令人毛骨悚然”，称“我们保留采取报复行动的权力，时机和地点由我们选”。
辛格表示，只要巴方遵守在克什米尔停火协议，印度军方也将遵守；但如果巴方违反协议，印方将立即作出回应。
“我期望我在控制线附近的所有指挥官们，在面临挑衅和炮火时采取积极的、进攻性的行动。”
他补充道：“1月8日的袭击是有预谋的、预先策划的行动。这样的行动需要预先计划和详细侦察。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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