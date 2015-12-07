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时事要闻 | 2015年 12月 7日 星期一 19:04 BJT

印度外长将出访巴基斯坦 为2012年以来首次

路透新德里12月7日 - 印度外长斯瓦拉杰（Sushma Swaraj）周三将出访巴基斯坦，这将是三年来印度外长首次访问巴基斯坦。

印度外交部发言人Vikas Swarup在其Twitter页面上称，斯瓦拉杰将率领印度代表团访问伊斯兰堡，就阿富汗问题举行会谈。

巴基斯坦高级外交事务官员Sartaj Aziz表示，斯瓦拉杰将与他和巴基斯坦总理谢里夫会面。

“这是个好的开始，现存的僵局某种程度上被移除了，”Aziz对记者们说道。Aziz是谢里夫的安全和外交事务顾问。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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