印度外长将出访巴基斯坦 为2012年以来首次

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透新德里12月7日 - 印度外长斯瓦拉杰（Sushma Swaraj）周三将出访巴基斯坦，这将是三年来印度外长首次访问巴基斯坦。
印度外交部发言人Vikas Swarup在其Twitter页面上称，斯瓦拉杰将率领印度代表团访问伊斯兰堡，就阿富汗问题举行会谈。
巴基斯坦高级外交事务官员Sartaj Aziz表示，斯瓦拉杰将与他和巴基斯坦总理谢里夫会面。
“这是个好的开始，现存的僵局某种程度上被移除了，”Aziz对记者们说道。Aziz是谢里夫的安全和外交事务顾问。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。