印巴就克什米尔交火互相警告对方

2014年10月9日拍到的克什米尔边境地区的印方哨所(右)。 REUTERS/Mukesh Gupta

路透印度阿尔尼亚/巴基斯坦穆扎法拉巴德10月9日（记者 Sanjeev Miglani/Abu Arqam Naqash） - 巴基斯坦周四称，有能力对印度炮轰边界进行“适当”回应，但表示不希望印度与巴基斯坦逾十年来最严重的交火继续升级。

印巴双方自一周前在存争议的克什米尔边界发生交火以来，共有九名巴基斯坦和八名印度平民遇难。

周四有更多人受伤。双方相互指责对方挑起这一最新交火。印度称，除非巴基斯坦首先退让，否则不会与巴方谈判，也不会停止发射炮弹。

巴基斯坦国防部发表声明称，“我们不希望两个核邻国边界的形势升级为对抗状态。印度必须展现谨慎并负责任地行事。”

自67年前印巴分治以来，两国曾发生过三次战争，其中两次是因克什米尔归属问题。自两国在1998年分别进行核试验以来，两国间尚未发生过全面战争。

两国时常在边界附近发生零星交火，双方曾在2003年签署停火协议。但最近发生的暴力活动的规模和强度以及遇难平民人数均非同寻常。

印度稍早曾警告巴基斯坦，若其继续进行炮击活动，将付出“不可承受的代价”。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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