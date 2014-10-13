莫迪立场强硬 印巴边境冲突加码

路透新德里/伊斯兰堡10月12日（记者Rupam Jain Nair/Mehreen Zahra-Malik） - 从印度电视新闻频道的满腔愤怒看，克什米尔过去一周出现的流血冲突全都是巴基斯坦的错误。

但两国军方官员及印度官员称，克什米尔暴力冲突之所以升级，是因为印度总理莫迪新政府领导的印度有了更自信的姿态。

“我们从总理府获得的信息有条有理，”印度内政府一位官员称。“总理府下指示要求我们确保让巴方损失惨重。”

莫迪在周四的一个政治集会上称，“敌方正在叫嚣”。这是他首次就克什米尔暴力冲突发表评论。

“敌方已经意识到时代发生了变化，他们的旧习惯将不会被容忍，”莫迪说。

印度和巴基斯坦在查谟边境地区交火，为两国十年来最严重的冲突。

印度已有近2万民众逃离家园躲避战乱，在学校或难民营避难。

周五枪声沉寂，几小时后诺贝尔委员会宣布将2014年诺贝尔和平奖授予印度抵制童工运动领袖凯拉什·沙提雅提(Kailash Satyarthi)和巴基斯坦女童受教育权利推动者马拉拉·尤沙夫赛(Malala Yousafzai)。但周六又恢复激烈交火，并且持续到周日凌晨时分。

支持者称，莫迪对巴基斯坦的强硬立场，旨在强调印度实力强大，以便让巴基斯坦军方在边境地区开火时三思而后行。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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