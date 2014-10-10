印巴就克什米尔交火互相警告对方

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Sanjeev Miglani/Abu Arqam Naqash
路透印度阿尔尼亚/巴基斯坦穆扎法拉巴德10月9日 - 巴基斯坦周四称，有能力对印度炮轰边界进行“适当”回应，但表示不希望印度与巴基斯坦逾十年来最严重的交火继续升级。
印巴双方自一周前在存争议的克什米尔边界发生交火以来，共有九名巴基斯坦和八名印度平民遇难。
周四有更多人受伤。双方相互指责对方挑起这一最新交火。印度称，除非巴基斯坦首先退让，否则不会与巴方谈判，也不会停止发射炮弹。
巴基斯坦国防部发表声明称，“我们不希望两个核邻国边界的形势升级为对抗状态。印度必须展现谨慎并负责任地行事。”
自67年前印巴分治以来，两国曾发生过三次战争，其中两次是因克什米尔归属问题。自两国在1998年分别进行核试验以来，两国间尚未发生过全面战争。
两国时常在边界附近发生零星交火，双方曾在2003年签署停火协议。但最近发生的暴力活动的规模和强度以及遇难平民人数均非同寻常。
印度稍早曾警告巴基斯坦，若其继续进行炮击活动，将付出“不可承受的代价”。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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