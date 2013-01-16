印度总理称印巴关系不会“照常”

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月15日 - 印度总理辛格周二称，印度与巴基斯坦关系不会“照常”。上周两国在克什米尔边界附近发生冲突，两名印度士兵被杀害，且尸体残缺不全。
辛格在印度陆军节庆祝活动上对记者称，1月8日发生在控制线附近的杀戮是“野蛮行径”。
印度陆军总司令比克拉姆·辛格（Bikram Singh）此前表示，印度保留报复的权利，且已要求控制线附近的指挥官对巴方的任何挑衅行为作出有力回应。
印度军方情报官员告诉路透，印巴军队周二晚间在控制线附近发生了长达两个多小时的交火，这令局势更趋紧张。
之前，总理辛格一直顶住反对党和执政联盟内部压力，努力推动改善印巴关系。
印度外交部长库尔希德（Salman Khurshid）称，近日的边境冲突不可能不影响到双边关系。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。