印度称巴基斯坦将为在克什米尔开火付出“不可承受的”代价

路透新德里10月9日 - 印度国防部长贾特里(Arun Jaitley)周四指控巴基斯坦在印控克什米尔发动无端攻击，并警告这将招致严重报复。

“如果巴方继续这种冒险主义行为，我们的武装力量将继续战斗，这一冒险主义的代价将是不可承受的，”贾特里在新德里对记者表示。

印巴双方自一周前在存争议的克什米尔边界发生交火以来，共有九名巴基斯坦和八名印度平民遇难。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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