印度称巴基斯坦将为在克什米尔开火付出“不可承受的”代价

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透新德里10月9日 - 印度国防部长贾特里(Arun Jaitley)周四指控巴基斯坦在印控克什米尔发动无端攻击，并警告这将招致严重报复。
“如果巴方继续这种冒险主义行为，我们的武装力量将继续战斗，这一冒险主义的代价将是不可承受的，”贾特里在新德里对记者表示。
印巴双方自一周前在存争议的克什米尔边界发生交火以来，共有九名巴基斯坦和八名印度平民遇难。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。