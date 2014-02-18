巴武装组织头目重出江湖 印度担心遭袭

路透新德里/伊斯兰堡 - 巴基斯坦伊斯兰武装组织--“穆罕默德大军”的头目阿兹哈尔（Maulana MasoodAzhar）隐匿数年后重新发声向支持者讲话，引发印度担心本国可能遭到袭击。

自去年12月底以来，印度当局两次向机场发布安全警报，提醒机场警惕“穆罕默德大军”旗下成员可能劫持飞机，并称小机场面临的危险最大。

印度官员曾称，他们之所以发布安全警报，是因为有报道称该非法组织领导人阿兹哈尔的活动增多。

2001年，印度联邦议会遭到袭击，造成15人死亡，其中包括五名袭击者。阿兹哈尔被印度一家法庭定为这次袭击的主要嫌犯。

袭击事件发生后，印巴这对宿敌曾在各自边境陈兵百万，两国关系日趋紧张。

阿兹哈尔在位于巴基斯坦旁遮普省的老家巴哈瓦尔布尔（Bhawalpur）藏身多年，但他在三周前向支持者发表讲话，并称重启反对印度的圣战的时机已到。

“这场集会中有313名（准备赴死的）圣战士，如果发出号召，（圣战士）人数会增至3,000人，”阿兹哈尔通过手机向在穆扎法阿巴德市（Muzaffarabad）举行的集会讲话说。一位在集会现场的路透记者称，有人把手机举在麦克风边上，通过扩音器播放阿兹哈尔的讲话。

阿兹哈尔是从一个不明地点发表的讲话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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