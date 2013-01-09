印度就克什米尔事件召见巴驻印大使

路透新德里1月9日 - 印度周三召见巴基斯坦驻新德里大使巴希尔（Salman Bashir），表达对克什米尔地区冲突中两名印度士兵遇害事件的抗议。

印度外交部一名发言人称，巴希尔将与印度外交秘书马塔伊（Ranjan Mathai）会面。

该国周三亦表示，巴基斯坦在克什米尔的行为“极具挑衅性”，并称印度士兵尸体所遭受的虐待“很不人道”。在周二的冲突中，两名印度士兵丧生。

“他们对待印度士兵尸体的方式很不人道，我们将向巴基斯坦政府表达我们的抗议，”印度国防部长安东尼（A.K. Antony）稍早在新德里对记者说道。

印度周二指责巴基斯坦派兵越过克什米尔地区的印巴分界线引发双方交火。

印度军方官员称，在印度控制的喜马拉雅森林里，其中一名士兵的尸体被发现时“极其支离破碎”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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