印度与巴基斯坦两国总理将于周五在拉合尔会晤

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透新德里12月25日 - 印度总理莫迪发推文称，周五将在巴基斯坦城市拉合尔与巴基斯坦总理谢里夫会晤。这将是莫迪上任19个月来首次出访巴基斯坦。
莫迪目前正在阿富汗首都喀布尔。
“期待今天下午在拉合尔与谢里夫总理会面，之后我将返回德里，”莫迪在Twitter上写道。
莫迪与谢里夫上月底在巴黎气候大会期间进行了短暂会晤，恢复了两国间的高层接触，这是双方重启和平对话的努力之一。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。