印度与巴基斯坦两国总理将于周五在拉合尔会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里12月25日 - 印度总理莫迪发推文称，周五将在巴基斯坦城市拉合尔与巴基斯坦总理谢里夫会晤。这将是莫迪上任19个月来首次出访巴基斯坦。

莫迪目前正在阿富汗首都喀布尔。

“期待今天下午在拉合尔与谢里夫总理会面，之后我将返回德里，”莫迪在Twitter上写道。

莫迪与谢里夫上月底在巴黎气候大会期间进行了短暂会晤，恢复了两国间的高层接触，这是双方重启和平对话的努力之一。（完）