印度总理称印巴关系不会“照常”

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透新德里1月15日（Satarupa Bhattacharjya） - 印度总理辛格周二称，印度与巴基斯坦关系不会“照常”。上周两国在克什米尔边界附近发生冲突，两名印度士兵被杀害，且尸体残缺不全。
辛格在印度陆军节庆祝活动上对记者称，1月8日发生在控制线附近的杀戮是“野蛮行径”。
印度陆军总司令比克拉姆·辛格（Bikram Singh）此前表示，印度保留报复的权利，且已要求控制线附近的指挥官对巴方的任何挑衅行为作出有力回应。
印度军方情报官员告诉路透，印巴军队周二晚间在控制线附近发生了长达两个多小时的交火，这令局势更趋紧张。
之前，总理辛格一直顶住反对党和执政联盟内部压力，努力推动改善印巴关系。
印度外交部长库尔希德（Salman Khurshid）称，近日的边境冲突不可能不影响到双边关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)