印度总理称印巴关系不会“照常”

路透新德里1月15日（Satarupa Bhattacharjya） - 印度总理辛格周二称，印度与巴基斯坦关系不会“照常”。上周两国在克什米尔边界附近发生冲突，两名印度士兵被杀害，且尸体残缺不全。

辛格在印度陆军节庆祝活动上对记者称，1月8日发生在控制线附近的杀戮是“野蛮行径”。

印度陆军总司令比克拉姆·辛格（Bikram Singh）此前表示，印度保留报复的权利，且已要求控制线附近的指挥官对巴方的任何挑衅行为作出有力回应。

印度军方情报官员告诉路透，印巴军队周二晚间在控制线附近发生了长达两个多小时的交火，这令局势更趋紧张。

之前，总理辛格一直顶住反对党和执政联盟内部压力，努力推动改善印巴关系。

印度外交部长库尔希德（Salman Khurshid）称，近日的边境冲突不可能不影响到双边关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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