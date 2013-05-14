巴基斯坦当选总理欲缓解印巴猜忌

巴基斯坦当选总理纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）周一表示，必须解决长期影响印巴关系的不信任问题。谢里夫在巴基斯坦议会选举中取得决定性胜利，即将第三次出任该国总理。谢里夫称，他与印度总理辛格在周日进行了“长时间交谈”，彼此还发出了互访邀请。路透