印度与巴基斯坦纷争拖累南亚整合进程

路透加德满都11月25日（记者 Gopal Sharma/Frank Jack Daniel） - 南亚国家的领导人周三在加德满都举行峰会，巴基斯坦和印度长期以来的对峙势必削弱此次峰会的成果。

印度总理莫迪将在尼泊尔与除巴基斯坦外的所有国家举行双边会谈。印巴两国都没有准备好通过对话缓解两国间的紧张局势。

自1947年印巴分治以来，印巴两国几乎没有达成过什么共识，这样的情况导致拥有30年历史的南亚区域合作联盟无法发挥其作用。

“印巴纠纷往往给该组织蒙上阴影，”尼泊尔前总理巴特拉伊在Republica报上撰文称。“现在是印度发挥带头作用的时候了。”

尽管南亚国家间2006年达成了自由贸易协定，但成员国家间的贸易额只占其总贸易额的5%，各国间也鲜有运输和电力连接。

“我的愿景是南亚变成无纠纷的地区，共同对抗贫穷，而不是互相争斗。”巴基斯坦总理谢里夫发表演讲称。

谢里夫在他的飞机上对记者称“球现在在印度的半场”；莫迪与谢里夫会面、重启和平进程的期望随之降温。

印度称，巴基斯坦需要拿出对话的诚意，然后双方才能在峰会上会面。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。