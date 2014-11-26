印度与巴基斯坦纷争拖累南亚整合进程

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透加德满都11月25日（记者 Gopal Sharma/Frank Jack Daniel） - 南亚国家的领导人周三在加德满都举行峰会，巴基斯坦和印度长期以来的对峙势必削弱此次峰会的成果。
印度总理莫迪将在尼泊尔与除巴基斯坦外的所有国家举行双边会谈。印巴两国都没有准备好通过对话缓解两国间的紧张局势。
自1947年印巴分治以来，印巴两国几乎没有达成过什么共识，这样的情况导致拥有30年历史的南亚区域合作联盟无法发挥其作用。
“印巴纠纷往往给该组织蒙上阴影，”尼泊尔前总理巴特拉伊在Republica报上撰文称。“现在是印度发挥带头作用的时候了。”
尽管南亚国家间2006年达成了自由贸易协定，但成员国家间的贸易额只占其总贸易额的5%，各国间也鲜有运输和电力连接。
“我的愿景是南亚变成无纠纷的地区，共同对抗贫穷，而不是互相争斗。”巴基斯坦总理谢里夫发表演讲称。
谢里夫在他的飞机上对记者称“球现在在印度的半场”；莫迪与谢里夫会面、重启和平进程的期望随之降温。
印度称，巴基斯坦需要拿出对话的诚意，然后双方才能在峰会上会面。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：