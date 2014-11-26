印度与巴基斯坦纷争拖累南亚整合进程

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
记者 Gopal Sharma/Frank Jack Daniel
路透加德满都11月25日 - 南亚国家的领导人周三在加德满都举行峰会，巴基斯坦和印度长期以来的对峙势必削弱此次峰会的成果。
印度总理莫迪将在尼泊尔与除巴基斯坦外的所有国家举行双边会谈。印巴两国都没有准备好通过对话缓解两国间的紧张局势。
自1947年印巴分治以来，印巴两国几乎没有达成过什么共识，这样的情况导致拥有30年历史的南亚区域合作联盟无法发挥其作用。
“印巴纠纷往往给该组织蒙上阴影，”尼泊尔前总理巴特拉伊在Republica报上撰文称。“现在是印度发挥带头作用的时候了。”
尽管南亚国家间2006年达成了自由贸易协定，但成员国家间的贸易额只占其总贸易额的5%，各国间也鲜有运输和电力连接。
“我的愿景是南亚变成无纠纷的地区，共同对抗贫穷，而不是互相争斗。”巴基斯坦总理谢里夫发表演讲称。
谢里夫在他的飞机上对记者称“球现在在印度的半场”；莫迪与谢里夫会面、重启和平进程的期望随之降温。
印度称，巴基斯坦需要拿出对话的诚意，然后双方才能在峰会上会面。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申