巴基斯坦总统七年来首次访问印度

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透新德里4月8日电（记者 Frank Jack Daniel）---巴基斯坦总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）周日与印度总理辛格在新德里会晤。这是巴基斯坦国家首脑七年来首次访印，为两大核武敌国的和平努力增加了份量。
尽管美国悬赏1,000万美元，缉拿巴基斯坦一名被控策划2008年孟买袭击案的伊斯兰教徒，让印巴重翻旧账，但巴基斯坦去年给予印度贸易最惠国待遇以来，印巴关系回暖。
印度外交秘书马塔伊（Rajan Mathai）告诉记者，扎尔达里和辛格在同进午餐前进行了40分钟的会谈，讨论了克什米尔、恐怖主义和双边贸易等问题。
两人在辛格住所举行吹风会，扎尔达里称：“我们希望改善与印度的关系。我们谈到了所有能涉及的问题，希望我们能尽快在巴基斯坦再次会面。”
辛格称，他希望在方便时对巴基斯坦进行首次访问。
辛格说：“印巴关系应恢复正常，这是我们的共同愿望。两国间存在诸多问题，我们希望找到务实的战略解决方法，这是扎尔达里总统和我想告诉大家的。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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