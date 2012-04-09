巴基斯坦总统七年来首次访问印度

2012年4月8日，印度总理辛格（右）在新德里与来访的巴基斯坦总统扎尔达里握手。 REUTERS/Prakash Singh/Pool

路透新德里4月8日电（记者 Frank Jack Daniel）---巴基斯坦总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）周日与印度总理辛格在新德里会晤。这是巴基斯坦国家首脑七年来首次访印，为两大核武敌国的和平努力增加了份量。

尽管美国悬赏1,000万美元，缉拿巴基斯坦一名被控策划2008年孟买袭击案的伊斯兰教徒，让印巴重翻旧账，但巴基斯坦去年给予印度贸易最惠国待遇以来，印巴关系回暖。

印度外交秘书马塔伊（Rajan Mathai）告诉记者，扎尔达里和辛格在同进午餐前进行了40分钟的会谈，讨论了克什米尔、恐怖主义和双边贸易等问题。

两人在辛格住所举行吹风会，扎尔达里称：“我们希望改善与印度的关系。我们谈到了所有能涉及的问题，希望我们能尽快在巴基斯坦再次会面。”

辛格称，他希望在方便时对巴基斯坦进行首次访问。

辛格说：“印巴关系应恢复正常，这是我们的共同愿望。两国间存在诸多问题，我们希望找到务实的战略解决方法，这是扎尔达里总统和我想告诉大家的。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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