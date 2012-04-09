巴基斯坦总统七年来首访印度

巴基斯坦总统扎尔达里周日与印度总理辛格在新德里会晤。这是巴基斯坦国家首脑七年来首次访印，为两大核武敌国的和平努力增加了份量。印度外交秘书马塔伊告诉记者，扎尔达里和辛格在同进午餐前进行了40分钟的会谈，讨论了克什米尔、恐怖主义和双边贸易等问题。路透