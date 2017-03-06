印度Paytm E-Commerce获阿里巴巴和赛富2亿美元投资

路透孟买3月3日 - 印度电商Paytm E-Commerce Pvt Ltd已从中国阿里巴巴(BABA.N)和赛富(SAIF Partners)获得2亿美元投资，将在目前由Flipkart和美国亚马逊(AMZN.O)主导的市场中扩张旗下在线零售业务。

根据Paytm向监管部门提交的文件显示，Alibaba.com Singapore E-Commerce Pvt Ltd向Paytm E-Commerce Pvt Ltd投资1.77亿美元，取得36.31%的股权。

阿里巴巴及其关联公司也是One97 Communications的最大股东，One97 Communications持有Paytm E-Commerce的股份。

赛富则以2,300万美元投资Paytm E-Commerce，获得4.66%的股份。

阿里巴巴因中国国内成长放缓，因而放眼海外投资。

阿里巴巴在4月时同意以约10亿美元收购东南亚线上零售商LazadaGroup的控股权，为其最大的海外交易。[nL3S17F27F]

集团旗下另一家公司Paytm Payments Bank，拥有电子支付钱包服务，并计划推动支付银行业务。

Paytm曾表示，其电子钱包服务在印度已有逾2亿个客户。(完)