印度Paytm E-Commerce获阿里巴巴和赛富2亿美元投资

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透孟买3月3日 - 印度电商Paytm E-Commerce Pvt Ltd已从中国阿里巴巴(BABA.N)和赛富(SAIF Partners)获得2亿美元投资，将在目前由Flipkart和美国亚马逊(AMZN.O)主导的市场中扩张旗下在线零售业务。
根据Paytm向监管部门提交的文件显示，Alibaba.com Singapore E-Commerce Pvt Ltd向Paytm E-Commerce Pvt Ltd投资1.77亿美元，取得36.31%的股权。
阿里巴巴及其关联公司也是One97 Communications的最大股东，One97 Communications持有Paytm E-Commerce的股份。
赛富则以2,300万美元投资Paytm E-Commerce，获得4.66%的股份。
阿里巴巴因中国国内成长放缓，因而放眼海外投资。
阿里巴巴在4月时同意以约10亿美元收购东南亚线上零售商LazadaGroup的控股权，为其最大的海外交易。[nL3S17F27F]
集团旗下另一家公司Paytm Payments Bank，拥有电子支付钱包服务，并计划推动支付银行业务。
Paytm曾表示，其电子钱包服务在印度已有逾2亿个客户。(完)
(编译 孙国玉/戴素萍 审校 李婷仪/张若琪)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。