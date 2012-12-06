印度一村委会禁止女性使用手机

路透印度巴特那12月5日电---印度比哈尔邦Sunderbari村委会决定禁止女性使用手机，称手机引发私奔，“有伤社会风化”。此举引发活动人士的强烈抗议。

该村委会还规定，如果发现未婚女性在街上使用手机，将处以1万卢比的罚款；如果是已婚女性，罚款为2,000卢比。该村位於一个以穆斯林教徒为主的地区，距比哈尔邦首府巴特那约385公里。

“当被问道这次是谁私奔的时候，我们总是很尴尬，”刚刚成立的村委会领导人Manuwar Alam说道。

他指出，过去几个月，私奔和婚外情数量上升，至少六名未婚和已婚女性从家中逃离。

“甚至连已婚女性都会抛弃丈夫与情人私奔。我们认为这很丢脸。因此，我们决定果断应对。手机有伤社会风化。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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