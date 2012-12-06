印度一村委会禁止女性使用手机

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透印度巴特那12月5日电---印度比哈尔邦Sunderbari村委会决定禁止女性使用手机，称手机引发私奔，“有伤社会风化”。此举引发活动人士的强烈抗议。
该村委会还规定，如果发现未婚女性在街上使用手机，将处以1万卢比的罚款；如果是已婚女性，罚款为2,000卢比。该村位於一个以穆斯林教徒为主的地区，距比哈尔邦首府巴特那约385公里。
“当被问道这次是谁私奔的时候，我们总是很尴尬，”刚刚成立的村委会领导人Manuwar Alam说道。
他指出，过去几个月，私奔和婚外情数量上升，至少六名未婚和已婚女性从家中逃离。
“甚至连已婚女性都会抛弃丈夫与情人私奔。我们认为这很丢脸。因此，我们决定果断应对。手机有伤社会风化。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。