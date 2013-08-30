印度总理辛格称印当前并非重演1991年危机

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透新德里8月30日 - 印度总理辛格周五指出，印度并未面临1991年收支失衡危机重演，有关印度经济成长率将跌至低见3%的忧虑，是缺乏根据的。
“任何人都没有理由认为我们将一蹶不振，1991年危机将重演，”辛格向国会表示。
他指出，卢比在过去三个月来的大跌一部分是因为美联储料将缩减刺激措施。他还表示，富裕国家应更加留意其政策措施对发展中国家经济的影响。
“在一个更加公正的世界秩序中，发达国家在采行财政和货币政策时，应该也要考虑到给新兴国家经济带来的影响，这样才是适宜的。”(完)
(编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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