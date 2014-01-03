印度总理辛格称不再寻求连任

路透新德里1月3日(记者 Sruthi Gottipati/Shyamantha Asokan) -印度总理辛格周五称，5月印度选举之后，如果国大党获得胜利，他将不再寻求连任，而是支持拉胡尔·甘地（RahulGandhi）领导该国。

现年81岁的辛格担任印度总理已约十年，外界普遍预计他将卸任。

如果拉胡尔·甘地被选为国大党总理候选人，将有一大堆艰巨任务等着他。民调显示，腐败丑闻、居高不下的通胀以及经济长期低速增长都将有损国大党的支持率。

辛格在新闻发布会上表示：“再过几个月，大选过后，我将会把接力棒交到新总理手上。”他并表示，“新一代”将领导印度。

辛格表示，现年43岁的甘地应该是国大党的总理候选人。

“拉胡尔·甘地拥有可以被提名为候选人的杰出才能，我希望我们党能在合适的时间作出此决定。”

印度国大党定于1月17日举行高层会议，预计此后很快将宣布总理候选人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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