印度总理莫迪回击“不容异议”指责

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里11月2日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度总理莫迪周一对有关他在印度打造不容异议的环境的指责作出回击。
竞争对手称，执政的印度人民党助长宗教紧张局势，以赢取比哈尔邦的选举。该邦是印度人口第三多的邦，对莫迪提升印度人民党在上议院话语权的计划至关重要。
有关莫迪政府未能控制态度强硬的印度教组织的指责越来越多，印度教组织提倡崇拜牛等问题，而印度是一个多信仰的国家。
莫迪在Purnea举行的政治集会上指责对手国大党玩弄党派政治。
莫迪表示，时任总理的英迪拉·甘地1984年11月被她的锡克教徒保镖刺杀后不久，国大党的支持者在德里屠杀了几百名锡克教徒。
“国大党能在容忍问题上教育别人吗？德里的锡克教徒家庭仍感到悲伤。你们努力安慰他们了吗？”莫迪说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。