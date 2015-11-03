印度总理莫迪回击“不容异议”指责

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里11月3日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度总理莫迪周一对有关他在印度打造不容异议的环境的指责作出回击。

竞争对手称，执政的印度人民党助长宗教紧张局势，以赢取比哈尔邦的选举。该邦是印度人口第三多的邦，对莫迪提升印度人民党在上议院话语权的计划至关重要。

有关莫迪政府未能控制态度强硬的印度教组织的指责越来越多，印度教组织提倡崇拜牛等问题，而印度是一个多信仰的国家。

莫迪在Purnea举行的政治集会上指责对手国大党玩弄党派政治。

莫迪表示，时任总理的英迪拉·甘地1984年11月被她的锡克教徒保镖刺杀后不久，国大党的支持者在德里屠杀了几百名锡克教徒。

“国大党能在容忍问题上教育别人吗？德里的锡克教徒家庭仍感到悲伤。你们努力安慰他们了吗？”莫迪说道。（完）