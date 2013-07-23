世卫曾要求印度禁止使用导致学生中毒身亡的杀虫剂

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里/伦敦7月22日 - 上周导致23名印度学生死亡的杀虫剂是一种神经毒素，在很多国家都被禁止使用，世界卫生组织将其称之为“剧毒”。

早在2009年，世界卫生组织就曾敦促印度考虑禁止使用久效磷杀虫剂。调查死亡原因的地方法官称，这种物质是学生中毒的原因。

世界卫生组织还曾警告称，印度不顾严厉国际健康警告，很多杀虫剂容器在使用后并不扔掉，而是回收并用来储存水、食物和其他消费品。

世界卫生组织称，摄入120毫克的久效磷就能致命，重量大约和五粒大米相当。最初的症状包括出汗、恶心、呕吐、视力模糊、唾液过多和口吐泡沫等。

2009年的世界卫生组织报告称，澳大利亚、柬埔寨、中国、欧盟、印尼、老挝、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南和美国等国家和地区都禁止使用久效磷。至少46个国家进口久效磷是违法的。

而在印度，久效磷“广泛使用，可以轻易获得”，经常与致命中毒有关。

“成本低廉和应用广泛维持了久效磷在印度的需求，尽管有日益多的证据显示其对人体健康有负面影响，”报告称。(完)