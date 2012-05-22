印度政治僵局和高通胀抑制经济长期前景--OECD

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的报告称,印度经济增长率有望在2013年加速并达到7.5%以上,但由於该国政府政策的不确定性继续存在,料将抑制印度的较长期增长前景.
报告指出,印度投资显现周期性的上升,外部需求增加,以及近期放宽货币政策所带来的效应,都将提振经济增长.不过报告亦警告称,高通胀将损害该国的投资环境.
OECD的乐观预估与摩根士丹利周一的论调截然相反,後者调降了印度增长预估,指该国预算赤字高且民间投资放缓,认为印度2013年可能增长6.8%.
标准普尔曾在4月份将印度的信贷评级展望从稳定调降至负面,指因该国预算赤字庞大,且政治僵局使得主要改革的进展止步.
"投资预计将在近期出现温和的周期性反弹,"OECD报告称,"今年晚些时候到明年,增长料提速至趋势水平附近,因近期实施的货币宽松举措将开始发挥效力.不过,鉴於通胀率很高,印度进一步大举放宽政策的空间将有限."
印度当前的经常帐赤字水平为1980年以来最高.一些改革举措,比如向外资开放国内超市连锁店领域的构想都停滞不前,因政府无法说服联盟政党.而且,印度的通胀率也是金砖国家中最高的.
OECD报告称,印度持续存在的政策不确定性与财政条件的恶化,将打击投资人气,并引发经济增长的短期走疲和长期前景的削弱.不过,报告认为印度经济增速有望到2020年时超过中国.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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